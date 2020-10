Serie Meerbusch historisch : Kaum Rechte für Dienstboten auf dem Land

Meerbusch Im 18. Jahrhundert lebten die weitaus meisten Menschen von der Landwirtschaft. Die wenigsten von ihnen durften sich allerdings Bauern nennen. Der Großteil waren Tagelöhner, Knechte und Mägde.

Über das Leben der Knechte und Mägde sind wir oft nur im Allgemeinen unterrichtet. Natürlich versorgten sie das Vieh, beackerten die Felder und waren für alles in und auf dem Haus, Hof und Feld zuständig, was ihnen der Bauer oder die Bauersfrau eben auftrug. Die allermeisten lebten auf den Höfen ihrer Arbeitgeber in kleinen Kammern über den Stallungen oder im Haus. Viele blieben unverheiratet, denn meist konnten Knechte keine Familie ernähren. Und die Mägde mussten mit der Heirat in der Regel ihre Stellung aufgeben.

Nach 1700 begannen die Dienstboten sich allerdings zunehmend Freiheiten herauszunehmen, die ihnen offenbar ein gewisser Personalmangel bot. Das wollten die Herrschaften natürlich gern unterbinden. Im kurkölnischen Amt Linn, zu dem das heutige Meerbusch damals gehörte, geschah dies am 13. Juni 1726 durch eine vom Linner Gericht erlassene „Verordnung wegen deren Dienstbotten“, die einen seltenen Einblick in die Regeln, nach denen das Zusammenleben ablief, bietet. Im Vorfeld waren offensichtlich zunehmend „übermüthgige[ Wiedersetzlichkeiten“ der Dienstboten vorgekommen, was den Amtsverwalter und Schultheißen Franz Anton Erlenwein veranlasste, in der Sache tätig zu werden. Die Klagen richteten sich vor allem dagegen, dass die Dienstboten „ohne die geringste erhebliche Ursachen auß ihren Diensten lauffen, anderwertlich sich aufhalten, zu anderen in Diensten begeben, sich vor behörender Zeit gegen alles Herbringen vermiethen oder verleithen laßen“. Man hatte also festgestellt, dass die Menschen begannen, sich den attraktivsten Arbeitgeber, also meist den am besten zahlenden zu suchen. Dies wiederum war den ländlichen Arbeitgebern natürlich ein Dorn im Auge, weil so die Preise anstiegen. Dabei musste es nicht unbedingt um die Lohnsumme gehen, sondern auch um die allgemeine Versorgung mit Nahrung, Kleidung und gegebenenfalls spielten auch Gesundheitsleistungen eine Rolle. Durchaus mögen auch die Arbeitszeit und die allgemeine Behandlung den Ausschlag gegeben haben.