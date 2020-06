Historisches Meerbusch : Die Schützengräben am Langster Fährkopf

Die historische Aufnahme zeigt den Bereich rund um den Fähranleger. Dort müssen die Schützengräben gewesen sein, die den Fährkopf sichern sollten. Repro: Kunze Foto: Stadtarchiv MB/Repro Kunze

Langst-Kierst Die Anlage sollte den Fähranleger schützen. Nach dem Ersten Weltkrieg lag das heutige Meerbusch in belgischer Besatzungszone. Erst mit der Zeit konnte die Fähre die Verbindung nach Kaiserswerth wieder aufnehmen.

Von Mike Kunze

Für das Meerbuscher Stadtmarketing ist die elf Kilometer lange Rheinfront ein Aushängeschild der Stadt. Was dort früher geschah, ist allerdings kaum jemandem bewusst: Wo heute die Menschen am malerischen Rheinufer flanieren, starrten vor hundert Jahren belgische Soldaten feindselig aufs andere Rheinufer. Das belegen historische Dokumente.

Der Weltkrieg war gerade vorüber, da entstanden am Langster Fährkopf rund 800 Meter Schützengraben, die das Ufer gegen Kaiserswerth sicherten. Nach dem Abzug der letzten deutschen Soldaten am 6. Dezember 1918 rückten zwei Tage später belgische Besatzungssoldaten in Langst-Kierst ein und sicherten die nun stillgelegte Fähre. Neben Franzosen, Amerikanern und Briten erhielt auch Belgien als vierte Siegermacht des Ersten Weltkrieges eine Besatzungszone, in der auch das heutige Meerbusch lag. Erst am 26. Januar 1926 konnten die Einwohner den Abzug der Besatzungstruppen feiern.

INFO Auch in den Meerbuscher Geschichtsheften Nachlesen Ein ausführlicher Aufsatz zum Schützengraben am Rhein erscheint im November in den nächsten Meerbuscher Geschichtsheften. Archiv Seit 1984 gibt der Geschichtsverein jährlich die Meerbuscher Geschichtshefte heraus. Das erste hatte 96 Seiten Umfang, zuletzt waren es 176 Seiten.

Unmittelbar nachdem der Rhein erreicht worden war, begannen die Soldaten mit der Anlage eines bis zu fünf Meter breiten und zwei Meter tiefen Schützengrabens mitten in Erdbeer- und Getreidefeldern zum Schutz des Fähranlegers. Davor wurde der Aushub zu einer vier Meter breiten Brustwehr aufgeschüttet und mit Draht stabilisiert. Im Vorfeld erstreckte sich ein breiter Stacheldrahtverhau über 43.000 Quadratmeter zwischen Graben und Rhein. Die ganze Anlage erstreckte sich über mehr als zehn Hektar fruchtbares Ackerland. Maschinengewehrstellungen und sogar zwei Geschützstellungen bei Haus Kierst sorgten für zusätzliche Sicherheit.

Bis zu zwei Kompanien Infanterie mussten zeitweise in den Sälen der Wirtshäuser und bei den Einwohnern untergebracht werden – das waren mehr Soldaten, als das Dorf Einwohner hatte. Eine Kompanie hatte Wachdienst am Rhein, die andere erholte sich – immer im Wechsel. Für die Soldaten in der Stellung am Rhein gab es ein Wachlokal im Langster Fährhaus, während direkt nebenan eine Baracke zur Unterbringung errichtet wurde. Zum Zeitvertreib machten belgische Soldaten am Ufer Schießübungen, indem sie etwa Hasen aufs Korn nahmen. Querschläger konnten aber auch Menschen gefährlich werden, was der Lanker Amtsbürgermeister Eugen Connemann bei einer Visite am Fähranleger selbst miterleben musste. Er kam aber mit dem Schrecken davon.