Historie Brutaler Einstand in Ossum

Ob dieser auch in jenen Zeiten außerordentlichen Brutalität beraumte das Schwertgericht des Amtes Linn eine Befragung der Beteiligten an, die bei stattlichen drei Goldgulden Strafe vorgeladen wurden. Bis dahin wurden die geldlichen Lohnbestandteile der Knechte unter Arrest gestellt. Um dem Ganzen noch mehr Nachdruck zu verleihen, wurden auch die „Baaßen“, also die Arbeitgeber darauf hingewiesen, dass sie den doppelten Betrag als Strafe zahlen müssten, wenn sie ihren Knechten die arrestierten Löhne auszahlen würden.