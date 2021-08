Meerbusch Historisch : Lösegeld für verirrtes Vieh 

Bösinghoven Tierhalter aus Oppum mussten 1691 in Ossum ein Rind und eine Kuh auslösen, die dort geweidet hatten.

Die Grenze zwischen Ossum-Bösinghoven und Oppum war schon immer ein echter Zankapfel – zumindest, solange eine der beiden Honschaften ihre angestammten wirtschaftlichen Rechte verletzt sah. Das war etwa im Jahre 1691 so. Am 27. September dieses Jahres klagte die Honschafft Ossum und Bösinghoven nämlich gegen das benachbarte Dorf, weil dieses offensichtlich althergebrachte Weiderechte verletzt hatte.

Nun muss man sich vorstellen, dass zwischen beiden Orten damals noch ein respektables Waldband lag und an dessen Rändern Weideflächen, die von der Allgemeinheit genutzt werden durften. Im Verhältnis zum jeweiligen Grundbesitz wurden Schweine, Gänse oder in diesem Fall Kühe zur Weide ausgetrieben, zur sogenannten Trift. Das sparte wertvolles Futter und war überhaupt wesentliche Grundlage der Viehhaltung, die zur Gewinnung von Milch, Eiern, Fleisch und Rohmaterial wie Federn oder Lerder unverzichtbar war.

Jahrhunderte lang bezeichneten Waldbänder die Grenzsäume zwischen rechtlichen Einheiten. Allerdings wurden diese Waldbänder mit zunehmender Bevölkerung immer schmaler und die Nutzung immer intensiver, so dass ein Grenzsaum bald nicht mehr reichte, man benötigte eine klare Abgrenzung, die durch so genannte Landwehren – eine Kombination aus Wall und Graben – gekennzeichnet wurde.

Verirrte sich nun – egal ob zufällig oder gar gewollt (ein Schelm, wer Arges denkt) – ein Stück Vieh auf die falsche Seite, so wurde es im Falle einer Entdeckung sichergestellt. Waren die Weideflächen weiter vom Dorf entfernt, gab es so genannte Hütungen, in deren Mitte ein kleines, einfaches Haus als Schlafplatz des Hirten oder Schutz vor Unwetter stand – man nannte es schnell Hütte. Dort wurden diese fremden Tiere bewacht, bis die reuigen Besitzer es gegen ein Strafgeld auslösen kamen.