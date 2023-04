Historisches aus Meerbusch Nachbarschaftsstreit ums Wasser

Gerade hat das Jahr 1699 begonnen, als – offenbar nach längerem Streit – Gerhard Hogenforst beim „Freyen Schwerdtgericht Amts undt Stadt Lynn“ Klage gegen seinen Nachbarn einreicht. Der bediene sich schließlich ungerechtfertigt an dem Brunnen auf seinem Erb. Nun muss man wissen, dass als Erb in unseren Breiten ein kleiner Bauernhof bezeichnet wurde, der meist in Erbpacht ausgegeben war. Dabei gab es einen Obereigentümer, oft ein Kloster, das diesen Hof an eine Familie gegen einen jährlichen Zins und oft eine Abgabe im Erbfalle übertragen hatte. Die Besitzer konnten diese Güter nicht nur vererben, sondern auch verkaufen oder teilen. Gerade bei Teilungen kam es häufig vor, dass gewisse Einrichtungen gemeinsam genutzt wurden. Aber auch so taten sich nicht selten Nachbarn zusammen, um einen teuren Brunnen gemeinsam zu errichten. Hierfür wurden, je nach Gegebenheiten, echte Spezialisten benötigt, und auch die Pflege war durchaus aufwändig. Gleichwohl war der Zugang zu sauberem Wasser lebensnotwendig.