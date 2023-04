Meerbusch historisch Gemeinsmänner sorgten für Kahlschlag

Das Liertz ist übrigens ein Teil des heutigen Herrenbusches, der zwischen Ossum und Latum gelegen ist. Hier hatten verschiedene Parteien Nutzungsrechte, neben Gruttorffer, den Honschaften Lank und Latum zum Beispiel auch das Pastorat in Latum. Unter Pastor Wilhelm Jacobs (1720-1798) wurde dessen Anteil an die Herren auf Haus Pesch verkauft und der Erlös investiert. Damals war das Gehölz im Liertz nicht besonders ergiebig, was unter anderem an einer nahen Salzleck für das Rehwild gelegen hat. Die Tiere wurden dadurch angelockt und labten sich zugleich an den jungen Trieben der frisch angepflanzten Bäume.