Historischer Rundgang : Rundweg zu Zöllnern und Bonzen am Brühl

Das Cafe Zimmermann mit großem Biergarten war eine beliebte Adresse an der Moerser Straße. Heute stehen dort die Meerbusch-Arkaden gegenbüber dem alten Bauhof-Gelände. Foto: RP/Stadtarchiv Meerbusch/Repro: Mike Kunze

Der Büdericher Ortsteil ist reich an Geschichte. Unser Autor Mike Kunze, Vorsitzender des Geschichtsvereins, führt heute durch Brühl.

Wo heute die JET-Tankstelle Autofahrer zu einem Stopp an der Moerser Straße veranlasst, war in früheren Zeiten ein Halt für Kutscher Pflicht. Hier wurde noch im 19. Jahrhundert das preußische Chausseegeld erhoben, und schon im Hochmittelalter war hier Wegezoll fällig. Das Wärteramt konnte gepachtet werden, so dass mal der Wirt im späteren Gasthof Peter und mal der Besitzer des „Alten Zollhauses” gegenüber den Zuschlag für ein Jahr erhielt.

Hier war auch der historische Schirmerhof, eines der bedeutendsten Güter der ausgedehnten Pfarre Büderich, an den nur noch ein Torschlussstein erinnert. Und gleich nebenan stand eine alte Mühle, die von einem Ehepaar zum Auktionshaus mit Burgturm umgebaut wurde. Ein stolzer Pfau war Jahrzente lang das Wappentier auf der flatternden Fahne, bevor Neubauten das idyllische Bild zerstörten.

INFO Heute historischer Ortsrundgang Termin Der Geschichtsverein Meerbusch startet am heutigen Samstag, 13. April, um 15 Uhr einen historischen Ortsrundgang durch Büderich-Brühl. Treffpunkt ist die Tankstelle an der Moerser Straße 70, es referiert der Vorsitzende und Landeshistoriker Mike Kunze M.A. Kurzentschlossene können auch ohne Voranmeldung zu Fuß und per Rad teilnehmen.

Dass der Brühl einer der alten Büdericher Siedlungskerne ist, macht schon die Straße Am Breil deutlich. Dieser Weg führt zum ehemaligen Kloster Meer und ist heute zumindest teilweise noch von kleinen Bauparzellen und Häuschen geprägt, die ebenfalls nach und nach verschwinden. Die längst bebauten Gärten hinter dem Gasthaus Peter waren in den 1950er Jahren übrigens Schauplatz einer landwirtschaftlichen Leistungsschau, die landauf und landab für Aufsehen sorgte. Damals war Büderich noch sehr ländlich geprägt und der Brühl von Feldern umgeben.

Am Gasthof Peter pulsierte das Vereinsleben, dort wurde Chausseegeld eingetrieben, und die landwirtschaftliche Leistungsschau begeisterte in den 1950er Jahren die rheinischen Bauern. Foto: RP/Stadtarchiv/Repro: Mike Kunze

Aber schon in dieser Zeit zog es längst auch aufstrebende Neubürger an den Breil. Villenartige Häuser waren schon nach der Jahrhundertwende entstanden. Und da ist nicht nur das Haus Urseli des Landhaus-Architekten Haro Krähwinkel, der in jungen Jahren nach dem Krieg schon mit Erich Maria Remarque gebechert hatte.

Direkt gegenüber, am alten Sommerdeich, finden sich die als Naturdenkmal eingetragenen Findlinge, in Wirklichkeit Braunkohlenquarzite und vermutlich Reste eines frühen Natursteinbruchs für Burg und Kloster Meer. Am selben Wegekreuz erhebt sich auch – frisch restauriert – der über 300-jährige Viehhof. Hier wurden in alten Zeiten die Meerer Tiere gehalten und Historiker vermuten dort auch die Reste der Villa Turren, eines untergegangen Ortes, der einst den Grafen von Meer gehörte und über einen eigenen Wald verfügte.