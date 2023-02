Historische Bilder aus Meerbusch Als die Feuerwehr 1965 in Büderich den Ernstfall probte

Im Januar hatte die Meerbuscher Feuerwehr den Ernstfall unter möglichst realistischen Bedingungen geprobt. Bei einem simulierten Unglück musste ein verletzter Kamerad gerettet werden. Als Ralf Cremer, Vizepräsident DRK Kreisverband Grevenbroich, das dazugehörige Foto in der Rheinischen Post sah, wurde er an eine andere Übung in Meerbusch vor über 50 Jahren erinnert.