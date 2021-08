Thema Brunnen in Meerbusch : Stadtgeschichte in Stein gemeißelt

Der Osterather Nikolausbrunnen vor der Kirche erzählt eine Geschichte des Heiligen aus Myra. Foto: MKK

Osterath Mehrere Brunnen in Meerbusch erzählen von alten Legenden und lokalen Traditionen. Wir erklären, woher die beliebten Wasserspiele stammen und welche Geschichten sich hinter den Skulpturen verbergen.

(kir) Wenn es plätschert und fließt, kann man zur Ruhe kommen und die Atmosphäre genießen. So auch in Osterath, wo der Kirchplatz vor St. Nikolaus mit einem Brunnen und mehreren Bänken lockt. Dort sieht man oft Menschen, die ihr Eis verzehren, das es in den nahegelegenen Eisdielen zu kaufen gibt. Nach der Ortskernsanierung des Stadtteils mit Einrichtung einer Fußgängerzone entschied sich die Stadt 1997, auf dem Kirchplatz einen Brunnen zu installieren. Er sollte architektonisch Bezug nehmen auf die Kirche mit dem mächtigen Turm, der noch von der Vorgängerkirche stammt. Den Auftrag erhielt der Künstler Wilhelm Hable, der lange Zeit in Meerbusch lebte (1962 bis 2009). Sein Entwurf stellt eine der Legenden des heiligen Nikolaus dar. Diese berichtet, dass der heilige Bischof von Myra drei Kinder, die auf dem Fluss trieben, vor dem Ertrinken rettete. Andere sehen in der Figurengruppe eine weitere Legende angesprochen. Diese handelt von drei zerstückelten und gepökelten Scholaren bzw. Kindern im Pökelfass, die vom Heiligen Nikolaus wieder zum Leben erweckt werden.

Nichts zu deuteln gibt es hingegen an dem Wasserobjekt in Nierst. Seit 2009 steht auf dem umgestalteten Platz vor der Alten Schule der Pajasbrunnen. Mit der traditionellen Figur, die am Rosenmontag die Bratwürste an den Haustüren einsammelt, bietet er eine Identifikation mit dem fröhlichen Nierster Karnevalsgeschehen, das das Dorf zu einem ganz speziellen macht. Mit diesem Objekt hat der Künstler Michael Franke seinen dritten Brunnen in Meerbusch verwirklicht. Unterstützt wurde das Vorhaben vom Nierster Förderverein und dem Heimatkreis Lank.