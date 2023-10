Herbst in Meerbusch Laub gehört nicht einfach in den Rinnstein

Zusätzlich zu den braunen Biotonnen biete die Stadt Grünbündelsammlungen an, bei denen Laub „in haushaltsüblichen Mengen“ mitgenommen wird. Auf dem Wertstoffhof an der Berta-Benz-Straße in Strümp können Privatleute das ganze Jahr über kostenlos Gartenabfälle abliefern. Auch hier muss die Menge allerdings einem durchschnittlichen Grundstück angemessen sein. Dazu bleibt natürlich die Möglichkeit, das Laub – falls vorhanden – auf dem eigenen Komposthaufen umweltverträglich in den natürlichen Kreislauf zurückzuführen. Weitere Infos gibt es im Umweltkalender der Stadt.