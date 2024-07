Kultur in Meerbusch „Himmlische Klänge“ mit Orgel und Harfe

Das zweite Konzert beim Meerbuscher Musiksommer verspricht „Himmlische Klänge“. Am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr gestalten in der Bethlehem-Kirche an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 zwei Musiker das kurzweilige Programm: Die Orgel spielt Mathias Bertuleit. Er ist der neue Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde Büderich-Osterath. Zuvor war er zehn Jahre lang Kirchenmusiker in der evangelisch-lutherischen Johanneskirchgemeinde Dresden mit Kantorei, Gospel- und Posaunenchor, Kindermusical- und Chorprojekten. In Dresden hatte Mathias Bertuleit, Jahrgang 1977, auch Kirchenmusik studiert. In seinem ersten Beruf hatte er in der Medizintechnik gearbeitet. Erst ehrenamtlich, später nebenberuflich wirkte er als Kirchenmusiker in seiner Heimatgemeinde Thurm bei Zwickau in Sachsen.