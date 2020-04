Interview Stephan Benninghoven : „Wir wurden mit Anfragen überrannt“

Stephan Benninghoven ist Ansprechpartner für Firmen in Meerbusch und solche, die sich dort ansiedeln möchten. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Der Leiter der Wirtschaftsförderung gibt Firmen einen Überblick über Hilfsangebote in der Corona-Krise.

Die Corona-Krise bedroht viele Unternehmen und Selbstständige in ihrer Existenz. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Meerbusch unter Leitung von Stephan Benninghoven hilft ihnen, die richtige Unterstützung zu finden.

Stephan Benninghoven Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Bei den Hotlines von Bezirksregierung und IHK kamen ja in den ersten Tagen viele gar nicht durch, wir wurden alle überrannt. Auch bei uns stand das Telefon nicht mehr still, das ging Schlag auf Schlag. Dazu kamen die Anfragen auch per Mail. Bei uns melden sich kleine und mittlere Firmen, Einzelunternehmer, Freiberufler, auch Ärzte, die wissen möchten, wo sie Hilfe bekommen.