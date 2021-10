Kunst, Kultur und Sport : Ferien auf dem Abenteuerspielplatz

Meerbusch Der Abenteuerspielplatz hat in den Herbstferien neben Kunst vor allem ein sportliches Programm organisiert, um nach der Corona-Pause wieder für Bewegung zu sorgen. Die Pandemie erschwert die Organisation aber nach wie vor.

Bevor die Kinder anfangen dürfen, müssen sie jedoch erst einmal einen negativen Coronatest vorlegen, schließlich wird in der Ferienzeit in den Schulen nicht getestet. „Wir können hier auch testen, aber das verzögert dann den Beginn unserer Veranstaltungen merklich. Und für unsere Ausflüge ist ein zertifizierter Test sowieso Pflicht“, sagt Beate Enzel, Leiterin des Abenteuerspielplatzes.

Anlage Der rund 9000 Quadratmeter große Abenteuerspielplatz am Badener Weg befindet sich in städtischer Trägerschaft und bietet auch außerhalb der Ferien ein pädagogisches Programm. Unter anderem gibt es einen eigenen Obstgarten und die Möglichkeit, Brot zu backen.

Ist die Testpflicht erledigt, geht es an die ersten Vorbereitungen. Mit viel Elan werden Nägel in die Ecken der Leinwände geschlagen, damit diese kleine Stehfüße bekommen. So kleben die Rahmen nicht am Tisch fest, wenn die Farbe verläuft. Mit einem Spachtel verteilen die Kinder weiße Acrylfarbe auf der Leinwand. „Die Farben haben wir alle vorher präpariert. Sie wurden mit einem Fließmittel versetzt, damit sie sich besser verteilen und ein Trennmittel sorgt dafür, dass die Farben sich nicht vermischen“, erklärt Enzel. Dann kann die bunte Farbe in unterschiedlichen Techniken aufgetragen werden, mit einem Faden, gekippt oder gegossen, der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. „Kunst ist für viele oft ein schwieriges Thema“, weiß Garthe. „Das Tolle am ‚Acrylic Pouring’ ist, dass man nichts können muss. Man kann die Farbe einfach fließen lassen. Selbst Erwachsene, die sich als ‚Kunstnieten‘ bezeichnen, sind begeistert.“ Und das Ergebnis ist immer überraschend und einzigartig, wie die abstrakten Bilder der Kinder beweisen.