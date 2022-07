Ackerbau hinter dem Haus : Ein Garten mit Obama und Laura

Herbert und Erika Danes bauen in ihrem Garten in Osterath nicht nur Kartoffeln, sondern auch verschiedene Kräuter, Gewürze und Gemüsepflanzen an. Foto: RP/Monika Götz

Meerbusch In ihrem Garten in Osterath bauen Erika und Herbert Danes teils wenig bekannte Kartoffelsorten an. Jetzt, nach deren Ernte, wachsen auf den 200 Quadratmetern unter anderem Wirsing, Knoblauch oder Winterheckzwiebeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

3000 Sorten Kartoffeln gibt es weltweit. Aber das sind nur die, die auch benannt sind. Wie mit den Knollen und den 3100 Namen umzugehen ist, kann im Internet nachgelesen werden. Das aber hat Herbert Danes nicht nötig. Der Osterather ist ein perfekter Hobbygärtner, kennt sich bestens aus und ist immer wieder daran interessiert, in seinem rund 1300 Quadratmeter großen Nutzgarten neue Pflanzenarten anzusiedeln.

Das gilt auch für die Kartoffel. „Unter den 3000 Sorten gibt es Knollen, die die Namen Blauer Schurke, Reichskanzler, Obama, Oppendoezer Ronde, Königspurpur oder Rosemarie tragen. Unser Favorit aber ist die Laura“, erklärt Herbert Danes. Ehefrau Erika ergänzt: „Laura ist die Beste. Sie hat eine glatte, sehr gut schälbare Schale, ist außen rötlich, hat aber ein gelbes Kartoffelfleisch und schmeckt sehr lecker. Außerdem hilft sie beim Gas-Sparen, braucht nur eine kurze Kochzeit.“ Damit passt sich Laura den aktuellen Spar-Maßnahmen an.

Info Kartoffelanbau im eigenen Garten Sorten Mehr als 3000 Kartoffelsorten sind bekannt, viele davon lassen sich auch im heimischen Beet oder sogar im Topf auf dem Balkon anbauen. Saat und Ernte Die Saatkartoffeln werden im Frühjahr ausgebracht und sind nach etwa drei Monaten, wenn die Pflanze oberirdisch verdorrt, bereit für die Ernte.

Herbert Danes weiß aber auch, dass mit Obama ein guter Ertrag zu erzielen ist und, da diese Kartoffel sich wegen ihrer Form bestens für Pommes Frites eignet. Er informiert sich immer wieder neu, probiert aus, was im regionalen Boden gedeiht und zieht seine eigenen Gewächse: „Im Frühjahr gehe ich in die Gärtnereien und besorge zertifizierte Saatkartoffeln. Aus fünf Kilo habe ich einen Ertrag von zirka einem Zentner. Mit Laura erzielen wir den 8- bis 16-fachen Ertrag. Ich achte genau darauf, wie die Saatkartoffeln gelagert und ob sie keimfrei gehalten wurden. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Kartoffeln und Gewächse zu ziehen und sie im nächsten Frühjahr, am besten schon im Februar, wieder einzupflanzen.“

Jetzt, im Hochsommer, sind die Kartoffeln alle geerntet und der knapp 200 Quadratmeter große Acker wird vorbereitet, um Wintergewächse wie Kohl, Buschbohnen, Wirsing, Möhren, Knoblauch oder Winterheckzwiebeln (auch Lauchzwiebel genannt) aufzunehmen.

Ein Gang durch den Garten von Ehepaar Danes mit idyllischem Seerosen-Teich macht deutlich, was die heimische Natur alles zu bieten hat. Herbert Danes zeigt auf einen fast verblühten großen Lavendel-Busch: „Der ist 70 Jahre alt, als Kind habe ich dafür den Samen ausgesät. Er passt gut in den Umweltgedanken, Schmetterlinge und Bienen haben daran viel Freude und die Pflanze braucht nur ganz wenig Wasser.“ In der nahen Umgebung wächst die violette Feige, hängen heranwachsende Paprika an dünnen Stängeln, dient das Laub vom Hokkaido-Kürbis als Bodendecker und über allem wachsen Weinstöcke mit Trauben daran. „Die erste Knospe an der Paprika muss abgenickt werden, dann reifen die Früchte besser aus“, weiß Herbert Danes.

Chemie nutzt er auf keinen Fall, weder für den Boden, noch die Pflanzen: „Alles kommt auch ohne viel Dünger aus, muss aber viel Wasser haben, sonst fallen die Erträge geringer aus.“ Im Gewächshaus reifen wunderschön gezeichnete Ananastomaten: „Die kann man nicht kaufen, nur mit Samen selbst ziehen.“ Frisches Gemüse und Kräuter bringen Erika Danes schon mal in Bedrängnis: „In einem Jahr hatten wir 30 Wirsingköpfe – nur für uns zwei. Und auch Paprika, Zucchini oder Gurken gibt es reichlich. Erbsen friere ich ein, aber vieles wird auch verschenkt, weil mir einfach die Rezepte ausgehen.“ Ihr Lieblingsbeet ist mit Salbei, Rosmarin, Liebstöckel und wunderbar duftender Minze bestückt.