Helden des Alltags : Evangelische Frauenhilfe schafft Nähe

Büderich Auch in der Krise haben die Leiterinnen der Gruppe Wege gefunden, für ihre Mitgleider da zu sein: mit Briefen und selbst gebackenen Muffins. Für viele der 52 Frauen des Kreises sind die Treffen eine wichtige Gelegenheit zum Austausch, für manche die einzige.

Am Mittwoch nach den Osterferien hatten Sabine Pahlke und Monika Metzner-Piertzyk für die Mitglieder der evangelischen Frauenhilfe etwas ganz Besonderes geplant: einen Ausflug zum hinduistischen Tempel nach Hamm-Uentrop mit anschließendem Besuch in einem indischen Restaurant.

In dem Brief wandte sie sich persönlich an die Empfängerin mit warmen, einfachen Worten und schlug vor, in der Zeit des Treffens die Kerze anzuzünden, es sich mit einer Tasse Kaffee und dem kleinen Kuchen gemütlich zu machen und an die anderen zu denken.