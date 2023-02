Karneval 2023 in Meerbusch Endlich wieder ausgelassen feiern

Sie alle wurden von dem schwungvollen Programm nicht enttäuscht, das die Heinzelmännchen an diesem Nachmittag ihren Gästen boten. Zunächst begrüßte Präsident Burkhard die niederländischen Freunde aus Velp. Der Karnevalsverein „De Narrencap“ pflegt seit Langem eine freundschaftliche Beziehung zu den Jecken vom Niederrhein. Gleich danach folgte einer der Höhepunkte. Das Prinzenpaar aus Düsseldorf gab sich die Ehre. Prinz Dirk und Venetia Uasa zogen unter närrischen Klängen und heftigem Fähnchenschwenken der Besucher in die Halle ein. „Düsseldorf, helau, Heinzelmännchen helau, Prinzenpaar helau!“ tönte es aus allen Kehlen. Ein Prinzenpaar gehört einfach dazu. „Die Session macht sensationell viel Spaß“, verriet Prinz Dirk. Und Venetia Uasa in einem kornblumenblauen Kleid sagte, dass sie bereits wahnsinnig viel gefeiert hätten. Dennoch hatten sie noch genügend Puste, um ein Liebeslied auf Düsseldorf anzustimmen, ehe sie Orden an verdiente Karnevalisten verteilten. Für Stimmung sorgten auch die Mädchen der Tanzgarde der Heinzelmännchen. In roten Kostümen und zu schmissigen Schlagern tanzten sie Choreografien, die viel Beifall erhielten. Ein Heimspiel hatte danach das Bundesfanfarencorps Büderich, das die Karnevalisten von den Sitzen zog.