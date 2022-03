Saubermonat März : Lanker sammeln dreizehn Säcke Müll

Lank Passend zum „Saubermonat“ März hat der Heimatkreis eine Aufräum-Aktion initiiert. Dabei wurden 13 Säcke voller Abfall im Stadtteil gesammelt. Die Stadt ruft im März Bürger und Vereine auf, vor der eigenen Tür für Sauberkeit zu sorgen und etwas für die Umwelt zu tun.

Schon seit mehreren Jahren beteiligt sich der Heimatkreis Lank an der alljährlich im März stattfinden Saubertag-Aktion der Stadt Meerbusch . Bei angenehmem Frühlingswetter war das Team des Heimatkreises am vergagenen Freitag erfolgreich unterwegs: Die Vereinsaktiven und ihre Mitstreiter konnten insgesamt dreizehn Säcke voller Müll einsammeln. Der Veranstalter stellte die Ausrüstung, bestehend aus Müllsack, Greifzange und Arbeitshandschuhen, und die Teilnehmer befreiten Plätze, Beete, Baumscheiben und Straßen von Wohlstandsmüll und von achtlos weggeworfenem Unrat. Die Bandbreite des gesammelten Unrates ging von der Zigarettenkippe bis zum verrosteten Grill.

Besonderheit in diesem Jahr waren die zahlreichen Coronamasken, die in Beeten und Sträuchern gefunden wurden. Der Heimatkreis freut sich zwar, dass so aktiv Müll gesammelt wurde, bedauert aber auch, dass die Aktion in jedem Jahr aufs Neue nötig ist, und würde sich mehr Achtsamkeit von Seiten der Gesellschaft wünschen. „Es war daher wirklich eine gehörige Portion Idealismus mit dabei und alle Generationen halfen wieder mit“, zieht der Veranstalter ein Fazit.