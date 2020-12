Neues vom Heimatkreis Lank : „Dä Bott“ des Heimatkreises mit neuen Geschichten aus Lank

Der Heimatkreis Lank mit der neuen Ausgabe von „Dä Bott“ Foto: Heimatkreis Lank

Lank-Latum Gut hundert Seiten stark ist die neue Ausgabe des Heimatblatts „Dä Bott“. Dass das Heft im 47. Jahrgang trotz aller Einschränkungen erscheinen konnte, freut nicht nur den Vorsitzenden des Heimatkreis Lank, Franz-Josef Jürgens, sondern auch alle anderen Beteiligten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

(mgö) Mitten im Herzen von Lank-Latum – etwas geschützt gegen das Winterwetter in einer Toreinfahrt nahe der St. Stephanus-Kirche – hat der Heimatkreis Lank den gut 100 DIN A4-Seiten starken „Dä Bott“ vorgestellt. Dabei waren der ehemalige Vorsitzende Franz-Josef Radmacher, Geschäftsführerin Silke Felkl, Pressewart Thomas Günther sowie Autoren und an der Bott-Erstellung Mitwirkende wie Helga Ebner, Theo Haefs, Gottfried Bößen und Martin Knepper. Ihnen allen dankte der Heimatkreis-Vorsitzende Franz-Josef Jürgens für den ehrenamtlichen Einsatz: „Den 15 Autoren ist es wieder gelungen, eine Mischung interessanter Beiträge zu erstellen.“ Ein besonderer Dank ging an Helga Ebner, die als Autorin auch für Layout und Satz verantwortlich zeichnet.

Dass „Dä Bott“ im 47. Jahrgang trotz aller Einschränkungen erscheinen konnte, freut den Vorsitzenden: „Die broschierten und bebilderten Heimatblätter bieten in mehreren Rubriken nicht nur Aufsätze aus lokalen Forschungen zur Geschichte – sie enthalten auch Nachrichten aus dem Verein, interessant für Mitglieder und die Öffentlichkeit. Grundsätzlich achten wir auf Qualität und Regionalität.“ Stellvertretend für alle spannend aufbereiteten Beiträge führt Franz-Josef Jürgens unter anderem den Text von Theo Haefs „Wegkreuze und Bittprozessionen in Ossum-Bösinghoven“ an, in dem die erforschte Geschichte der Wegkreuze vorgestellt wird.