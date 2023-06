Mundart in Meerbusch Börker Platt live mit Hans Spennes

Info

Einladung Der 50. Mundartabend in Börker Platt mit Hans Spennes und Gästen beginnt am Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Krone“ an der Moerser Straße 12 in Büderich. Der Eintritt ist frei.

Wörterbuch Gemeinsam mit Robert Rameil arbeitet Spennes intensiv an einem Bröker Wörterbuch.