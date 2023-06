Politik in Meerbusch Heidemarie Niegeloh zur zweiten Stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt

In einer Bekanntmachung zu den Neuwahlen gab Niederdellmann-Siemes die Richtung der Meerbuscher SPD für die Zukunft vor. „Ich freue mich auf die sehr gute Zusammenarbeit im Vorstand. Die SPD-Fraktion wird sich weiterhin für Wohnraum für alle, eine qualifizierte Bildungslandschaft mit ausreichenden Betreuungsplätzen, eine nachhaltige Mobilitätspolitik und eine selbstbestimmte Teilhabe am öffentlichen Leben einsetzen“, so die wiedergewählte Fraktionsvorsitzende.