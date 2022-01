Polizeiarbeit in Meerbusch : Abteilungsleiterin der Kreispolizeibehörde zu Gast im Rathaus 

Polizeiarbeit in Meerbusch

Meerbusch Heidi Fahrenholz, neue Abteilungsleiterin der Kreispolizeibehörde Neuss, hat Christian Bommers zu einem ersten Erfahrungsaustausch getroffen. Dabei ging es auch um die Einschätzung der Stadt Meerbusch aus Sicht der Polizei.

Zu einem ersten Kennenlerngespräch ist Bürgermeister Christian Bommers jetzt mit der neuen Abteilungsleiterin der Kreispolizeibehörde Neuss, Heidi Fahrenholz, im Rathaus zusammengekommen. Fahrenholz arbeitet als „oberste gelernte Polizistin“ unmittelbar dem Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zu. Seit August letzten Jahres ist sie Chefin von über 700 Mitarbeitern in den Polizeidienststellen im Kreisgebiet. Zugleich ist sie die erste Frau in dieser Position. „Ein guter Austausch zu unseren Kreiskommunen und den Verwaltungsspitzen ist wichtig für meine Arbeit“, so die 58-jährige, die jetzt mit dem Leiter der Polizeiwache Meerbusch, Thomas Pilz, ihre Rundreise durch die Rathäuser abgeschlossen hat.