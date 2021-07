Griechisches Restaurant : Haus Bovert ist wieder geöffnet

Meerbusch Das griechische Restaurant hat in der Pandemie umgebaut. Zum Neustart ist vor allem der Biergarten bei den Gästen beliebt. Der Außer-Haus-Verkauf hat die Gaststätte durch die Krise gebracht.

Sein Vater, der in den 1970er-Jahren als Gastarbeiter von der griechischen Insel Lesbos nach Deutschland kam, betrieb fast 30 Jahre lang in Krefeld die Taverne Z. In dessen Fußstapfen treten wollte Delidimitris zunächst nicht. Er legte in Essen sein Studium als Bauingenieur ab. In diesem Bereich beruflich tätig war er im Anschluss aber nie. „Das Gastronomie-Gen in mir war am Ende doch zu groß“, sagt er lächelnd. Zunächst arbeitete Delidimitris als Angestellter in verschiedenen Restaurants, ehe er Mitte 2016 Haus Bovert übernahm und sich selbstständig machte. Seitdem bewirtet er seine Gäste dort mit landestypischen griechischen Spezialitäten und traditioneller deutscher Küche.