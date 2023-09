Künstlerin und Autorin aus Meerbusch Hannelore Bauch feiert 95. Geburtstag

Aber die Seniorin, die heute, am 20. September, ihren 95. Geburtstag feiert, nimmt trotz einer kleinen körperlichen Einschränkung im Malteserstift St. Stephanus in Lank-Latum am gemeinsamen Mittagessen und den Gesprächen teil. Die in Büderich lebende Tochter Andrea Zarp kommt regelmäßig zu Besuch und frischt beim Durchblättern der kleinen Bücher ihrer Mutter Erinnerungen auf. „Wenn meine Söhne kommen, gehen wir auch in den Park“, erklärt Hannelore Bauch. Besonders freut die Seniorin sich, wenn Carla, ihre 31-jährige Enkelin, da ist. Das wird auch an ihrem heutigen Geburtstag so sein. Details aber wurden der Jubilarin vorab nicht verraten. „Das soll eine Überraschung sein“, sagt die Tochter. Mitfeiern werden auch die gesammelten Stofftiere, die Hannelore Bauch als Maskottchen dienen.