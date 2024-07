Handel in Meerbusch Selbstgenähtes nach Wunsch für Kinder

Versteckt in einem Winkel „hinter der Bahn“ in Osterath liegt ein kleines Geschäft, das man nur durch Zufall sieht, wenn man den Bahnübergang Hoterheideweg benutzt. Beim genaueren Hinsehen stellt man fest: Hier gibt es kunterbunte Kinderkleidung, selbst genäht, mit Motiven, die das Herz der Kleinen erfreuen. Und der Mütter und Väter natürlich auch. Im Haus Nr. 19 arbeitet bereits seit eineinhalb Jahren Katharina Radmacher. Die gebürtige Osteratherin, deren Großvater Metzger in Bovert war, hat sich einen Traum erfüllt. Den sie allerdings erst im zweiten Schritt verwirklicht hat. Nach ihrem Abitur am Meerbusch-Gymnasium machte sie zunächst eine Ausbildung zur Erzieherin. Als die heute 29-Jährige selbst Kinder bekam, reifte der Entschluss, ihr kreatives Talent mit Stoff und Nähmaschine umzusetzen. Schon während der ersten Schwangerschaft belegte sie Kurse bei professionellen Schneidern, um ihr Knowhow zu vertiefen. Danach machte sie das, was sie begeistert und antreibt: Kinderkleidung nähen. Diese verkaufte sie zunächst im Freundeskreis. Mit so viel Erfolg, dass sie ein Kleingewerbe anmeldete und einen Internetauftritt mit Shop unter dem Label „handmadekr“ installierte. Dann sah sie das leer stehende Ladenlokal.