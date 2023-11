Handball Treudeutsch Lank siegt souverän in Geistenbeck

In der Landesliga-Parallelgruppe hat der Meerbuscher HV seine Talfahrt mit einem 26:26 (13:12) bei der HSG Gerresheim gestoppt. Florian Streicher verwandelte sieben Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter und sicherte dem Aufsteiger damit den ersten Punktgewinn nach sechs Niederlagen in Folge. „Gemessen am Spielverlauf war es ein gerechtes Remis“, sagte Trainer Patrick Losco. Trotz des Fehlens von Top-Torjäger Rob Hollburg lag der MHV bis zur 20. Minute meist mit zwei Toren vorn. Den Gastgebern gelang es, das Spiel bis zum Stand von 14:14 (31.) ausgeglichen zu gestalten. Mit fünf Toren in Serie wähnten sich die Meerbuscher bei 19:14 (39.) auf der Siegerstraße. Doch die HSG mobilisierte nochmal alle Kräfte und wendete das Blatt (26:24, 58.). In den beiden letzten Minuten schaffte der MHV jedoch erneut den Ausgleich. „Wenn man nur die letzten 60 Sekunden betrachtet, sind wir der gefühlte Sieger. Was wir uns aber vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir nach unserem Fünf-Tore-Vorsprung nicht den Sack zugemacht haben“, so Losco. Beste MHV-Werfer waren Florian Streicher (5/4), Jan Blinken und Carsten Lenden (je 4).