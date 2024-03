Handball in Meerbusch TDL-Frauen wollen Druck auf Wülfrath hochhalten

Die wohl schwierigste Aufgabe im Saisonendspurt wartet auf sein Team am Samstag um 16.45 Uhr beim HC Gelpe/Strombach. Die Gastgeberinnen lagen bis Mittwochabend noch im Aufstiegsrennen. Nach der 25:26-Heimschlappe gegen Fortuna Köln liegen sie allerdings nun schon vier Minuspunkte hinter Wülfrath zurück. „Der HC ist nicht leicht einzuschätzen. Manchmal spielt er seinen Gegner an die Wand, in anderen Partien tut er sich extrem schwer“, sagt Tomasik. Ohnehin konzentriert sich Lanks Chefcoach mehr auf die Leistung seiner Mannschaft, die mit dem jüngsten 25:23-Erfolg beim TV Beyeröhde Selbstvertrauen tankte. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Mädels diese komplizierte Aufgabe trotz der Ausfälle so gut lösen werden“, sagt Tomasik. Aus diesem Grund müsse sich der Gegner auch nach seinem Team richten als andersherum. „Bis auf Wülfrath ist es in dieser Saison kaum jemanden gelungen, unser Spiel zu verhindern. Daher werden wir auch in Gelpe versuchen, es in gewohnter Weise aufzuziehen“, sagt Tomasik, der in den restlichen vier Spielen auf die verletzte Rabea Brüren verzichten muss.