Handball in Meerbusch Lanks A-Juniorinnen sorgen für historischen Erfolg

Die A-Jugend-Handballerinnen des TuS TD 07 Lank haben für einen historischen Erfolg gesorgt. Sie landeten jetzt in der finalen Qualifikationsrunde auf dem zweiten Platz und schafften damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Regionalliga. „Wir freuen uns riesig und sind selbst ein wenig überrascht, weil wir uns eigentlich nur den Sprung in die Oberliga als Ziel gesetzt hatten“, sagt Trainerin Carolin Schumacher, die die Mannschaft bereits seit der F-Jugend betreut.