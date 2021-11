Sport am Wochenende : Handballer unter Zugzwang

Markus Pitsch soll am Wochenende punkten. Foto: RP/MHV

Meerbusch In der Bezirksliga gastiert der Meerbuscher HV am Sonntag bei Spitzenreiter TG Düsseldorf. Auch für die anderen Vereine stehen wichtige Begegnungen in ihren jeweiligen Ligen an. Der TuS Treudeutsch hingegen muss diese Woche pausieren.

Für die Handball-Herren des Meerbuscher HV geht es am Sonntag (15.15 Uhr) im Bezirksliga-Spitzenspiel bei der TG Düsseldorf schon um alles. Nach der jüngsten 20:28-Niederlage im Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf II stehen sie gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter bereits unter Zugzwang. „Ich erwarte auf den schwachen Auftritt in der Vorwoche eine deutliche Reaktion meiner Mannschaft. Mit einem Auswärtserfolg können wir die Tabelle wieder geraderücken – dafür werden wir alles tun“, sagt Trainer Markus Wölke.

Der MHV war mit drei klaren Siegen in die Saison gestartet, bevor am vergangenen Wochenende seine Aufstiegsambitionen einen herben Dämpfer erlitten. „Vielleicht hat unser souveräner Start einigen den Blick für die Realität ein wenig verstellt. Daher hoffe ich, dass die Niederlage ein Schuss vor den Bug zu rechten Zeit war“, hofft Wölke. Die Ansprüche an sich selbst seien hoch, nun gelte es am Samstag, den großen Worten auch Taten folgen zu lassen. Personell haben die Meerbuscher keine Sorgen, alle wichtigen Spieler sind an Bord.

Für die Verbandsliga-Handballer des TuS Treudeutsch 07 Lank hätte am Samstagabend am heimischen Forstenberg gegen Adler Königshof II eigentlich eine richtungsweisende Partie angestanden. Mit einem Sieg wollte die Mannschaft von Trainer Ralf Müller/Achim Schneiders den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld herstellen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Die Gäste, die zuletzt dreimal in Folge verloren hatten, baten auf Grund von personellen Problemen um eine Verlegung der Partie. Die Treudeutsch-Mannschaft stimmte zu, da sie aktuell ebenfalls über eine recht dünne Personaldecke verfügt. „Einigen Spielern wird die Woche Pause guttun. So können sie ihre Blessuren besser auskurieren“, sagt Müller. Einen fixen Termin, wann das Spiel nachgeholt wird, gibt es noch nicht. Das favorisierte Datum ist momentan der 8. Januar des kommenden Jahres.

Lanks 1. Damen müssen in der Regionalliga Nordrhein am Sonntag (15 Uhr) beim MTV Köln ran, bevor erneut eine dreiwöchige Pause auf sie wartet. Auf dem Papier ist es eine klare Angelegenheit: Die Lankerinnen thronen mit 8:0-Punkten ungeschlagen an der Spitze, die Gastgeberinnen zieren hingegen mit 0:6-Zählern das Tabellenende. „Wir nehmen Gegner trotzdem sehr ernst, anderenfalls könnte es ein böses Erwachen geben“, warnt Trainer Jurek Tomasik.