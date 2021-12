Freizeit in Meerbusch : Die „Strickliesel“ in der Christuskirche

Elisabeth Sasdrich, Renate Gruber, Edith Wassenberg und Barbara Lennartz (v.l.) gehören der Strickgruppe an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Büderich Die Seniorinnen können mit Stricknadeln und Wolle umgehen. Pastorin Susanne Pundt-Forst bezeichnet die Socken als die Weltbesten, die immer passen und richtig warme Füße machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Esch

Edith Wassenberg arbeitet heute im Café „Leib und Seele“ an der Bethlehemkirche in Büderich. Eigentlich hat sie gut zu tun, trotzdem liegt hinter dem Tresen ein Knäuel Wolle, es könnte ja mal ruhiger werden. Der Schaft eines Paares Socken ist schon zu erkennen. Wassenberg gehört zu der Handarbeitsgruppe der Christuskirche. Seit den 60er Jahren treffen sich dort Damen, um gemeinsam zu stricken, zu häkeln oder zu basteln. Aktuell sind es zehn Seniorinnen zwischen Mitte 70 und 90 Jahren, die wöchentlich zusammenkommen. „Wir suchen aber immer nach neuen Teilnehmern. Leider sind wir ja in einem Alter, in dem immer wieder jemand ausfällt“, so Wassenberg. „Wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen“, fügt Elisabeth Sasdrich hinzu. Ein wenig stricken oder häkeln sollte man schon können, perfekt muss aber keiner sein.

Auch Sasdrich hatte am Anfang nur die Grundkenntnisse. „Ich habe in der Schule stricken gelernt, konnte aber nur rechte und linke Maschen. Unsere Leiterin hat mir nach und nach alles gezeigt. Sodass ich am Ende auch die Ferse eines Sockens, die am schwierigsten ist, hinbekommen habe. Wir helfen uns immer gegenseitig“, erzählt sie. Und am Ende mache jede einfach das, was sie kann und möchte. Natürlich werden bei den Treffen nicht nur fleißig die Nadeln geschwungen. Das Klönen kommt auch nicht zu kurz „Wir sind ein lustiger Verein mit einer tollen Atmosphäre“, sagt Sasdrich. So werden dann auch komplizierte Muster lieber zu Hause gestrickt. „Sonst vertun wir uns dauernd“, ergänzt sie mit einem Lachen. Das gemeinsame Arbeiten habe den Damen während der Corona-Pause sehr gefehlt und beim ersten Treffen war die Freude groß. „Man hat hier eine Aufgabe. Und wenn man alleinstehend ist, erfüllt einen das. Das ist toll. Und Spaß macht es auch noch“, findet Wassenberg.

Info Warme Socken gegen kalte Füße Treffpunkt Die Gruppe trifft sich jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr im kleinen Gemeindesaal der Christuskirche, Karl-Arnold-Straße 12. In den Schulferien wird pausiert. Der Club nimmt auch kleine Auftragsarbeiten an. Nähere Auskünfte bei Pfarrerin Pundt-Forst, Tel.: 0176 23782110. Verkauf Bis 17. Dezember. Öffnungszeiten Café: Di., 9.30-12 und 14.30-18 Uhr, Do., 14.30-17.30 Uhr, Fr., 14.30-18 Uhr.