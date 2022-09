Meerbusch : Der Hamacher Hof ist denkmalwert

Meerbusch Zum Tag des offenen Denkmals konnten sich Interessierte unter fachkundiger Führung den Hamacher Hof und den Nauenhof in Latum ansehen. Der Nauenhof ist Denkmal und wird zum Wohnhaus umgebaut.

Rund 70 Meerbuscher drängten sich am Sonntag vor den Toren des Hamacher- oder Weyershofes an der Claudiusstraße in Lank-Latum. Der mächtige Vierkanthof war zum Tag des offenen Denkmales Anziehungspunkt, obwohl er aktuell gar kein Denkmal ist. Allerdings wurde das Objekt kürzlich an den Karlsruher Investor Heinz Hanen verkauft, der nun Wohnbebauung in dem attraktiven Karree plant. Makler Guido Biegel, hatte den Schlüssel mitgebracht und ließ zusammen mit dem Heimatkreis Lank zwei Gruppen Schaulustiger auf das sonst hinter hohen Mauern und Toren sowie einer dornröschenhaften Gartenhecke abgeschirmte Gelände. An den alten Stallungen und Scheunentrakten hat der Zahn der Zeit bereits sichtbar genagt, die Dächer weisen Löcher auf und manches Holzstück ist morsch. Anhänger, Ackergerät und einige verwaiste Strohballen verraten, dass auch in jüngerer Vergangenheit hier noch gewirtschaftet wurde, gewohnt wird in dem Herrenhaus am hinteren Ende des Hofes allerdings schon lange nicht mehr. Daher waren modriger Geruch, zerschlissene Tapeten und abgewetzter Boden kaum eine Überraschung für die Neugierigen. Dass in einer Nebenwohnung im Untergeschoss aber die Bodendielen bei leichter Belastung und den Füßen der Menschen nachgaben undzerbröselten,n machte jedem deutlich, dass hier viel Aufwand nötig sein würde, um neuen Wohnraum zu schaffen. Hohe Decken, der mächtige Gewölbekeller und großzügige Räume ließen aber auch Spielraum für schöne Wohnfantasien. Als Peter Weyers den Hof damals noch mitten im Feld erbaut hatte, war er jedenfalls kein armer Mann und hatte einige Ansprüche an sein Wohnhaus, was nicht zuletzt der geschnitzte Treppenaufgang noch erahnen lässt.