Topspieler beim Turnier in Büderich : Tennisprofi Kevin Krawietz: Statt Training Regale einräumen

Im bayrischen Brunnthal arbeitete Tennisprofi Kevin Krawietz in einem Discounter. Wegen Corona waren sämtliche Turniere ausgefallen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Büderich Am 9. Juli beginnen die Halbfinalspiele der „Tannenhof Resort German Men’s Series“ auf der Tennisanlage von GWR Büderich. Die Tenniscracks haben sich bereits über die Vor- und Zwischenrunde in Form gespielt, obwohl wegen der Corona-Pause der Matchrhythmus noch nicht hundertprozentig zurück ist.

(tino) Die Halbfinalspiele der „Tannenhof Resort German Men’s Series“ auf der Tennisanlage von GWR Büderich (Hülsenbuschweg 8) sind ausgelost. In Gruppe A bekommt es der topgesetzte Cedrik-Marcel Stebe mit Yannick Maden zu tun. Außerdem wurden Oscar Otte und Daniel Masur in diese Gruppe gelost. „Das werden sehr interessante Duelle. Gegen Cedrik habe ich in der Serie ja schon zweimal gespielt und verloren. Ich freue mich auf die neue Chance, vielleicht reicht es jetzt für mehr. Ich denke, alle Spieler, die sich fürs Halbfinale qualifiziert haben, sind gut in Form“, sagte Masur.

Yannick Hanfmann führt die Gruppe B an und bekommt es mit Maximilian Marterer, Mats Rosenkranz und Kevin Krawietz zu tun. „Auch wenn diese Gruppe vom Papier her vielleicht etwas schwächer ist, erwarte ich einige schwierige Matches“, urteilt Hanfmann. Die Tenniscracks haben sich über die Vor- und Zwischenrunde des Turniers in Form gespielt, obwohl coronabedingt der Matchrhythmus noch nicht hundertprozentig zurück ist. Auch Topsportler wurden ein paar Wochen lang „lahm gelegt“. Untätig waren viele Aktive dennoch nicht.