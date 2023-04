Wohnen in Meerbusch GWG will weiter in Meerbusch bauen

Meerbusch · In Strümp wurden jetzt zwei Gebäude mit 34 Wohneinheiten an die neuen Mieter übergeben. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei öffentlich geförderter Wohnraum. Weitere Projekte sind schon in Planung.

03.04.2023, 16:15 Uhr

Die GWG hat an der Garhart-Hauptmann-Straße in Strümp zwei identische Neubauten offiziell den Mietern übergeben. Foto: RP/Dominik Schneider

Nach zwei Jahren Bauzeit sind die beiden Häuser Gerhart-Hauptmann-Straße 19 und 21 im Strümper Schriftstellerviertel fertig, die 34 Wohnungen bereits bezogen. Nun hat der Bauträger, die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG), die neuen Mieter bei einer symbolischen Schlüsselübergabe begrüßt.