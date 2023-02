Brauchtum in Meerbusch Schiff ahoi zum Karnevalsauftakt

Meerbusch · Bühnenmaler Günther Margielsky sorgt zum Rathaussturm am Altweiberdonnerstag in Büderich wieder für die passende Kulisse. Das Kreuzfahrtschiff MeerSchiff 1 sticht dann mit Kapitän Christian Bommers in See.

14.02.2023, 05:15 Uhr

Günther Margielsky schmückt das Rathaus für Altweiber und hat sein Wohnzimmer zur Werkstatt umgebaut. Foto: RP/Stadt Meerbusch