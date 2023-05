Großbaustelle in Meerbusch Der Grundstein des Meerbuscher Konverters liegt

Am Ende arbeiteten Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers, NRW-Wirtschaftsministerin und Amprion-Geschäftsführer Hendrick Neumann bei der Grundsteinlegung des Konverters Hand in Hand. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Simon Rock fasste derweil das, was viele der Meerbuscher Bürger, Stadtvertreter und Politiker bei der Veranstaltung gedacht haben mögen, in Worte: „Wir haben den Konverter hier nicht gewollt, aber wir machen das Beste draus.“