Aktion „Walk to School“ Meerbuscher Grundschulen für erfolgreiche Teilnahme an Schulweg-Projekt ausgezeichnet

In beiden Jahren schnitten Meerbuscher Grundschulen dabei sehr gut ab: Die Theodor-Fliedner-Schule in Lank belegte bei der Walk to School-Aktion 2022 den dritten Platz und durfte sich über ein Preisgeld von 200 Euro freuen. Als Sieger des Vorjahres wurde die ebenfalls in Lank gelegene Pastor-Jacobs-Schule ausgezeichnet. Als Erstplatzierte 2021 erhielt sie 400 Euro. Alle teilnehmenden Schulen erhielten überdies Lehrmaterial zur Verkehrssicherheit. In Meerbusch beteiligten sich neben den zwei Bestplatzierten auch die Adam-Riese-Schule in Büderich, die Gemeinschaftsgrundschulen Eichendorff-Schule in Osterath, die Nikolaus-Schule in Osterath sowie die Brüder-Grimm-Schule in Büderich an der Aktion.