An der Pastor-Jacobs-Schule Grundschüler aus Meerbusch werden zu Texthelden

Das Lesen und bearbeiten der Zeitung durch die Kinder ist ein Baustein des Leseförderprojekts „Texthelden“. Die Lehrkräfte bekommen Unterrichtsmaterial mit an die Hand, um die Zeitungsschulstunden für die Kinder gestalten zu können. In vielen Familien sei die Tageszeitung in Papierform eine Seltenheit, bestätigen die Pädagogen. Online, so hätten die Schüler erzählt, würde die Zeitung gelesen und am Wochenende gäbe es auch schon einmal eine Zeitung in Papierform in den Familien. Umso spannender für die Schüler, das Geschehen in und um Meerbusch nun vier Wochen lang täglich in der Zeitung zu verfolgen. Dabei schauten die Kinder nicht nur auf große Überschriften oder bunte Fotos. Sie interessierten sich auch für die Schriftarten, Autorenzeilen und Bildunterschriften. Dafür muss man schon ganz genau hinschauen und das haben die Kinder in den vier Wochen gelernt.