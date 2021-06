Polizei in Meerbusch : Mann mit mutmaßlicher Waffe löst Großeinsatz aus

Osterath Am Freitagmittag rückte die Polizei zu einem Großeinsatz in Osterath aus. Kinder einer benachbarten Schule hatten beobachtet, dass ein Mann auf seinem Balkon eine Waffe zeigte.

Am Freitagmittag gegen 14.15 Uhr soll ein Senior aus Meerbusch auf seinem Balkon eine Waffe gezeigt haben, so Kinder einer angrenzenden schule der Görresstraße in Osterath. Nach telefonischer Kontaktaufnahme durch die Polizei konnte der Mann dazu bewegt werden, seine Wohnung freiwillig zu verlassen. Die Kinder wurden gemeinsam mit den Lehrern für die Dauer des Einsatzes sicher in der Schule betreut.