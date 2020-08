Überschwemmungen in Osterath und Strümp : Feuerwehr wegen Unwetter im Dauereinsatz

Osterath/Strümp Heftige Regenfälle gingen am Montagmorgen über den Stadtteilen Strümp und Osterath nieder. Die Feuerwehr Meerbusch war mit rund 130 Einsatzkräften über Stunden damit beschäftigt, Keller leer zu pumpen und Gegenstände zu bergen. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand.

(RP) Am frühen Montagmorgen gegen ein Uhr gab es über Osterath und Strümp ein heftiges Unwetter mit enormen Regenmengen, bei dem die Feuerwehr Meerbusch beinahe zwölf Stunden im Einsatz war. Da die Kanalisation den Regen nicht mehr fassen konnte, bahnte sich das Wasser seinen Weg in Keller, Garagen und Souterrainwohnungen.

Besonders betroffen waren die Siedlung Schürkesfeld in Strümp, die Thomas-Mann-Straße in Osterath sowie der Bereich um den Mühlenbach in Bovert, wo ein Rückhaltebecken überlief. Teilweise stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch in den Straßen und sorgte für 135 Feuerwehreinsätze.