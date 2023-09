Kinder in Meerbusch Große Stempel für kleine Hände

Diese Aktion wurde von den Tagespflegepersonen in Meerbusch vor einigen Monaten ins Leben gerufen. Denn nicht jeder Tagesvater oder Tagesmutter möchte und kann immer alles sofort anschaffen. So werden zum Beispiel Babysitze für den Bollerwagen oder Doppelkinderwagen nur kurzzeitig benötigt. Auch große Spielgeräte, die viel Platz in Anspruch nehmen, will sich nicht jeder immer ins Haus setzen. So ist die Idee zu Mieten statt Kaufen entstanden. Der Verein schafft Dinge an, die von Vereinsmitgliedern, oder auch von Tagespflegepersonen außerhalb Meerbuschs und sogar von Eltern oder Großeltern ausgeliehen werden können. Für zwei oder vier Wochen oder auch für länger können Geräte und Fahrzeuge nach einem festen Mietpreis ausgeliehen werden und danach landen die Spielsachen oder Babywippen wieder beim Verein. Von den Mieteinnahmen wird der Verein dann wiederum neues Material anschaffen. Bislang haben Institutionen und Privatpersonen Geld gegeben und Eltern haben gut erhaltene Kindersachen gespendet. Rund 2500 Euro habe der Verein bislang an Spenden bekommen, sagt Schumann. Und da kamen die drei gespendeten Sets gerade recht.