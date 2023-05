Rheinriff in Meerbusch Wasser marsch im Areal Böhler

1,1 Millionen Liter fasst das Becken im Meerbuscher Rheinriff, in dem bald die größte Indoor-Surfwelle der Welt rollen wird. Weil so eine Wassermenge sich nicht mal eben so aus dem Wasserhahn abzapfen lässt, hat sich Patric Gellenbeck, Standortleiter des Areal Böhler, Unterstützung von der Jugendfeuerwehr Meerbusch geholt. Den Anlass hat er kurzerhand für ein kleines Grillfest genutzt, mit kalten Getränken und nettem Beisammensein. 30 angehende Feuerwehrleute im Alter von 10 bis 17 Jahren und acht Betreuer waren dabei, als der 250 Meter lange Schlauch vom Hydranten an der Straße in das Surfbecken verlegt wurde. Bis genug Wasser im Becken war, dauerte es knapp 15 Stunden. So lange mussten die jungen Feuerwehrleute aber nicht warten, der Hahn wurde am nächsten Morgen einfach wieder zugedreht.