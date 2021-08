Straßenkunst in Meerbusch : Litfaßsäule in Osterath verwandelt sich in ein Kunstwerk

Litfaßsäule in Osterath verwandelt sich in ein Kunstwerk

Osterath Künstlerin LittleLill.y hat zwei Flamingos gesprayt. In Zusammenarbeit mit #StrassenfarbeMeerbusch soll die Stadt nach und nach bunter werden.

Die Litfaßsäulen der Stadt werden nicht mehr mit Werbung beklebt, doch zum Abreißen sind diese Zeitzeugen viel zu schade, sagten sich die Zuständigen der Stadt für Kunst und Kultur. Zu Recht, finden auch Isabelle Hoffmann und der Künstler IchBinArtig, die Organisatoren von #StrassenfarbeMeerbusch. Beide haben es sich zum Ziel gesetzt, öffentliche Flächen nach und nach bunter werden zu lassen. Sie boten der Stadt an, sich um die künstlerische Gestaltung der Litfaßsäulen zu kümmern. Die meisten stehen in Büderich und Osterath, zwei weitere in Lank.

„Wir freuen uns sehr, dass man uns als Organisatoren so viel Vertrauen entgegen bringt und uns freie Wahl bei den Künstlern lässt“, sagt Isabelle Hoffmann. Zuerst wurde die Litfaßsäule an der Comeniusstraße/Ecke Rudolf-Diesel-Straße in Osterath von der Düsseldorfer Künstlerin LittleLill.y verschönert, deren gesprayte Vögel ein Blickfang im Stadtteil sind. Diesmal wählte sie zwei Flamingos. Sie leuchten auf dem grau gestrichenen Untergrund und wirken derart plastisch, als stünden sie in der Säule selbst. Um den jeweils anderen Vogel zu sehen, muss man sie umrunden. „Es ist einfach das Jahr des Vogels für mich“, sagt LittleLill.y, während sie mit der Spraydose Federn sprüht, so fluffig, als wären sie echt.