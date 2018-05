Meerbusch: Grabenstraße: Gericht muss entscheiden

Meerbusch Ein Bauvorhaben neben einer denkmalgeschützten Villa beschäftigt das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Die Eigentümerin des Denkmals klagt gegen die Baugenehmigung - die Stadt ist optimistisch, den Prozess zu gewinnen.

Diese Entscheidung könnte die finale sein: An der Grabenstraße hat eine Richterin des Verwaltungsgerichts Düsseldorf sich jetzt bei einem Vor-Ort-Termin ein Bild gemacht von der Situation, die seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten für Diskussionen sorgt. Auf dem spitz zulaufenden Gartengrundstück einer denkmalgeschützten Villa aus den 1920er Jahren will ein Investor ein Mehrfamilienhaus bauen. Die Baugenehmigung der Stadt liegt vor. Gegen diese Pläne zog eine Nachbarin, die Eigentümerin des Baudenkmals, vor Gericht. Bei dem Termin mit der zuständigen Richterin trafen nun die Klägerin mit mehreren Anwälten und Vertreter der Stadt Meerbusch, darunter der Leiter des städtischen Service Recht, Heinrich Westerlage, aufeinander. Auch der Investor war mit Anwalt anwesend.

Die Stadt als Beklagte will die Genehmigung des Vorhabens verteidigen. "Bei Bauvorhaben sind gewisse Einwirkungen auf Nachbargrundstücken im innerstädtischen Bereich teilweise hinzunehmen", sagte Heinrich Westerlage unserer Redaktion. "Dafür gibt es Grenzen, die nach meiner Auffassung in diesem Fall eingehalten werden." Das gelte auch für die Beeinträchtigung des Denkmals.

Sie seien nicht grundsätzlich gegen einen Neubau an dieser Stelle, betonen sie. Aber die Größe des Bauvorhabens besorgt sie. Sie befürchten, dass das Mehrfamilienhaus das Denkmal zu großen Teilen verdecken wird. Außerdem sehen die Baupläne vor, dass das Haus nicht in der Bauflucht der Häuser in der Nachbarschaft gebaut werden soll, sondern deutlich näher an die Grundstücksgrenze herangerückt wird. Auch das könnte das Gesamtbild ihrer Straße verändern.