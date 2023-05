Finanzschäden in Meerbusch Stadt muss in der Krise investieren

Die finanzielle Lage in Meerbusch ist nach wie vor angespannt. Zu den Schäden, die durch die großen Krisen der vergangenen Jahre – die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen – entstanden sind, kommt ein massiver Investitionsdruck. Denn Meerbuschs Bildungslandschaft ist nicht auf dem aktuellen Stand, die Schulen müssen saniert, neue gebaut werden, und auch im Bereich der vorschulischen Betreuung muss Geld in die Hand genommen werden. Dafür sollen in diesem Jahr mehr als 18 Millionen Euro Schulden aufgenommen werden, auch in den kommenden Jahren ist ein großes Minus im Haushalt zu erwarten.