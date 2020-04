Kriminalität : Betrüger missbrauchen Senior als Geldboten

Die Polizei warnt vor einer neuen, besonders dreisten Betrugsmasche im Rhein-Kreis Neuss. Unbekannte haben gleich zwei Senioren um ihr Geld gebracht. Ein über 80-Jähriger wurde sogar unwissend zum Komplizen gemacht.

(RP) Am Dienstag hat sich ein Betrüger bei einer Meerbuscher Seniorin als Polizeibeamter ausgegeben. Es gelang ihm, die 85-Jährige mit mehreren Anrufen davon zu überzeugen, dass ihr Geld bei der Bank nicht sicher sei und sie es abholen müsse, um es „der Polizei“ zur Verwahrung zu geben.

Die so verunsicherte Seniorin hob gegen 11 Uhr tatsächlich einen hohen Bargeldbetrag ab und übergab diesen in einer grünen Papiertüte der Konditorei „Heinemann“ einem ebenfalls älteren Herrn. Bei diesem handelte es sich nach ersten Ermittlungen allerdings keineswegs um den Anrufer oder einen Komplizen, sondern einen Senior aus Düsseldorf, der auf die gleiche Weise getäuscht worden war. Auch er sollte sein Geld „in Sicherheit“ bringen und den vermeintlichen Polizisten übergeben. Hierzu erhielt er jedoch einen weiteren Auftrag: Der über 80-jährige Senior sollte in Meerbusch gegen Mittag noch eine Tüte abholen.