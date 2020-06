Büderich : Teppich aus Blüten vor der Mauritiuskirche

Büderich Die Fronleichnamsprozession der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist musste wegen Corona abgesagt werden. Alternativ gab es vor der Mauritiuskirche eine bunte Aktion mit Blumen für alle Gemeindemitglieder.

(ena) Der Blütenteppich, der sich normalerweise an Fronleichnam vor dem Freiluft-Altar an der Grünstraße erstreckt, ist rund zwölf mal vier Meter groß. Seit mehr als 70 Jahren wird diese schöne Tradition in der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist gepflegt. Früher war sie in ganz Deutschland weit verbreitet, heute hauptsächlich in Bayern. In diesem Jahr musste die Prozession in Büderich wegen Corona allerdings abgesagt werden. „Aber wir wollten nicht komplett auf unseren Blütenteppich verzichten“, sagt Franz-Josef Przybyla.