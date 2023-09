Gesundheit in Meerbusch Gesundheitsmanager für fitte Mitarbeiter im Johanniter-Stift

„Erst wenn wir wieder genug junge, gut ausgebildete Altenpfleger haben, sinkt die Belastung auf den Stationen“, sagt Wacker. Momentan sei es jedoch so, dass ihm zehn Fachkräfte fehlten und die Kollegen unter dieser Last leiden. Mit Prävention auch beim Herunterfahren des Stresslevels könne an der oberen Spitze des riesigen Eisberges gekratzt werden. Doch das Hauptproblem, der Personalmangel, werde nicht behoben. Hier hoffen Wacker und Villbrandt auf die Politik der Zukunft. Denn schnelle Hilfe sei nicht greifbar und in Sicht. die Zeichen der Zeit seien viel zu spät gesehen worden und das gehe zu Lasten der Senioren und der Pflegekräfte.