Meerbusch: Gesucht: Ein Raum für Meerbuschs Scherben

Meerbusch Denkmal-Expertin Rosemarie Vogelsang möchte 1482 Römer-Scherben sortieren - und fordert dafür einen Raum der Stadt.

Rosemarie Vogelsang ist auf der Suche nach einem Raum, in dem sie die Geschichte der Stadt Meerbusch aufarbeiten kann - und appelliert dringend an die Verwaltung, ihr dabei zu helfen. Die ehrenamtliche Denkmalschutzbeauftragte nutzt deutliche Worte, wenn es um die Historie geht: "Bei uns in Meerbusch geht einfach eine Epoche unter, weil wir uns nicht darum kümmern."

Vogelsang betonte, dass es ihr altersbedingt und gesundheitlich nicht mehr so gut gehe und sie Platz benötige, um 1482 in Osterath gefundene Römerscherben zu sortieren. Der Raum müsse sechs bis acht Tische zum Sortieren der Tonscherben beherbergen können, barrierefrei und gut zu erreichen sein. Sie fühle sich nicht in der Lage, alleine an einem abgeschiedenen Ort zu arbeiten. Vogelsang möchte die Scherben so gut es geht zusammensetzen und dabei möglicherweise Objekte wie Reibschalen - "Der Mixer der Römer" - zusammenbauen. Sie rief im Kulturausschuss Bürger dazu auf, ihr bei dieser Puzzle-Arbeit zu helfen - sofern die Stadtverwaltung, die sie recht oberlehrerhaft anging, ihr endlich einen Raum zur Verfügung stelle. Wie der Technische Beigeordnete Michael Assenmacher erklärte, sei das schwierig, die Verwaltung kämpfe derzeit selbst mit Platzproblemen. Der Ausschuss erteilte der Verwaltung dennoch den Auftrag, das Raumgesuch entsprechend zu prüfen.