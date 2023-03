Meerbusch Historisch zum Weltfrauentag Hildegunde, die Frau die Meerbusch gründete

Das Kloster selbst schließt sich dem mit der Familie Are eng verbundenen Prämonstratenserorden an und untersteht fortan dem einflussreichen Kloster Steinfeld in der Eifel. Und auch Sohn Hermann kann als Propst des Prämonstratenserklosters Kappenberg seinen Einfluss zugunsten von Mutter und Schwester geltend machen. Als Altarvogt und damit Schutzherren setzt Hildegunde zudem die Kölner Kirche, also Rainald von Dassel und dessen Nachfolger ein. Diese sind nun keine Konkurrenten mehr, sondern werden zu verlässlichen Beschützern. Die wiederum erhalten so mittelbar die Vormachtstellung im Land Linn, das ihnen später ganz zufällt, alle anderen haben das Nachsehen.