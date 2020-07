Meerbuscher Geschichte : Die verlorene Ehre der Jungfrau Küppers

Auf der Burg Linn tagte einst ein Gericht, das sich mit der verlorenen Unschuld eines Büdericher Mädchens auseinandersetzen musste. Foto: Stadt Krefeld

Meerbusch Im Frühjahr 1730 erregte die Geschichte des Vaters Küppers, seiner Tochter und ihres unwilligen Bräutigams die Gemüter in Büderich und Kaarst.

Von Mike Kunze

Man schrieb den 9. Februar 1730, als sich Vater Küppers vom Necklenbroich auf den beschwerlichen Weg zur Linner Burg machte. Beschwerlich war der Fußmarsch nicht nur wegen der respektablen Entfernung, sondern auch, weil der Vater die Ehre seiner nicht namentlich genannten Tochter vor dem dortigen Gericht veteidigen sollte. Zu diesem Zweck bediente sich der Landmann ursprünglich des Offizialatgerichtes in Neuss, einem kirchlichen Gericht, vor dem er Heinrich auff‘m Berg verklagt hatte. Der hatte dem Töchterlein nämlich die Unschuld geraubt. Dabei soll er dem Mädchen die Ehe versprochen haben, damit es zum Beischlaf überhaupt gekommen sei. Dieses Eheversprechen oder eine finanzielle Entschädigung wollte der Vater nun einklagen, denn ein so genanntes „leichtes“ Mädchen hatte schlechtere Heiratschancen, besonders falls es in diesem Fall bereits schwanger geworden sein sollte.

Uneheliche Kinder kamen vor allen in den unteren Bevölkerungsschichten zwar im 18. Jahrhundert zunehmend vor, allerdings hinderten sie auch daran, eine wirtschaftlich vorteilhafte Ehe eingehen zu können. Diesen Nachteil hatte der Urheber im Zweifel durch Geld auszugleichen oder die angeblich versprochene Ehe tatsächlich einzugehen. Was heute so unspektakulär erscheint, war vor 300 Jahren auch im Rheinland eine ernste Sache, waren Ehen doch vor allem eine wirtschaftliche Angelegenheit und die unzweifelbare Legitimität von Kindern wichtig für spätere Erbansprüche.

Ob nun das Mädchen auf diese Weise den passenden Bräutigam einfangen oder der junge Mann sich vor den Folgen seines Verlangens nach etwas Spaß drücken wollte, kann heute natürlich nicht mehr geklärt werden. Hier ist Raum für alle zwischenmenschlichen Spielarten.

Übrigens ist dieses Denken bis 1998 ganz offiziell im Bürgerlichen Gesetzbuch noch fixiert gewesen. Der Paragraf 1300, der so genannte „Kranzgeldparagraf“, regelte den – allerdings schon Jahrzehnte nicht mehr angewendeten – Entschädigungsanspruch einer ehemaligen Verlobten, die bereits mit ihrem Ex-Bräutigam intim geworden war.

Was aber bekannt ist, ist die Reaktion des Heinrich auff‘m Berg. Der hatte nämlich versucht, den Spieß umzudrehen und vor dem Linner Schwerdtgericht eine weltliche Klage eingereicht, Weshalb Vater Küppers dort erscheinen musste. Auff’m Bergs Anwalt Fischer trug dort die Sache dem Schultheißen sowie den Schöffen Cönen, Gygel, Leseque, Wolters und Schmitz vor. Wenig galant bezeichnete Fischer im Namen seines Klienten die Vorwürfe als „Unfueg“ und beteuerte, auff‘m Berg habe „mit ihr nichts zu schaffen“ . Er argumentierte, dass die Heiratsabsicht ja sonst auch in Büderich und Kaarst durch die Pfarrer von den Kanzeln verlesen worden und die Hochzeit mittlerweile längst gefeiert worden wäre. Allerdings hatte auff‘m Berg nicht mit der Prinzipientreue der Richter gerechnet. Da bereits ein anderes kurkölnisches Gericht mit dem Fall befasst war, wollten sich die Linner Richter hier nicht einmischen und verwiesen auf den Ausgang des Verfahrens vor dem Offizialat.