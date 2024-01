Freundschaftspflege in Meerbusch Ehemaligentreffen mit bis zu 150 Gästen

Manche Menschen haben keine guten Erinnerungen an die Schulzeit. Andere blicken mit Dankbarkeit auf die vielen Jahre, die sie an ihrer Schule verbracht haben, zurück. Phil Kathöfer gehört zu letzteren. Daher musste er gar nicht lange nachdenken, als die Maria-Montessori-Gesamtschule 2018, das Jahr, in dem er auch sein Abitur dort gemacht hatte, an ehemalige Schüler herantrat und sie bat, die Organisation der Ehemaligentreffen an ihrer Stelle zu übernehmen. Eine kleine Gruppe ehemaliger Schüler unterschiedlicher Jahrgänge tat sich daraufhin zusammen und gründete 2019 den Ehemaligenverein der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule.